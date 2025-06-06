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Игорь Ларионов сравнил нынешний СКА и команду 2008 года

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сравнил нынешнюю команду и работу в клубе в 2008 году.

Источник: Чемпионат.com

— Поможет ли вам сейчас опыт, который был у вас в СКА в 2008 году. И сравните тот клуб и этот?

— Мы уходим в историю, в начало КХЛ. Я приехал в команду 15 июля, было не так просто понять, кто эти люди, как они играют. В то время я жил в Америке, НХЛ была для меня на ладони, а здесь только образовалась новая лига. Мне было удивительно понять, насколько уровень игроков соответствует планам и целям, которые тогда были поставлены. Сегодня другое время, выросли новые игроки, появились сильные клубы, лига стала более конкурентоспособной. СКА — клуб с высокими амбициями, который всегда старается быть флагманом российского хоккея. Многие вещи поменялись, есть пример — «Зенит» — чемпион шесть лет подряд. Есть к чему стремиться, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.