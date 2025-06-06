Ларионов: это сложный, но интересный путь, когда ты не покупаешь, а развиваешь людей

— Работал комментатором на двух Олимпиадах, чемпионатах мира, работал агентом. Смотря игру со стороны, начинаешь осознавать, куда движется игра, направление игровой мысли нашей, российской. Понимаешь, что накопил большие знания, и хочешь вернуть их обратно. Это огромная ноша, всегда будет и критика, и похвала. Но ты принимаешь этот вызов и идёшь туда, где сложно. Идёшь, чтобы побеждать. Пускай будут маленькие победы — с «Торпедо», молодыми игроками или молодёжкой. Но в итоге ты хочешь большой победы. Ты делаешь это не для себя, а для команды, чтобы они понимали, что такое сладость победы в трудной ситуации, когда мало кто верит и желает тебе успехов. Но вопреки всему ты добиваешься того, что хочешь. Это сложный, но интересный путь, когда ты не покупаешь, а развиваешь людей. А большая победа придёт, когда каждый свои индивидуальные качества пустит на пользу команде. Это было моё путешествие после карьеры, чтобы вернуться туда, где горячо, сложно, где будут тебя хлестать в прессе. Это часть жизни, я нисколько не жалею. Это сложный, но интересный путь, и это того стоит, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.