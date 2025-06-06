Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2

«Было бы интересно вернуть этого мальчишку в СКА на год в аренду». Ларионов — о Демидове

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о перспективах нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

— Ваше мнение о перспективах Демидова в НХЛ?

— Я бы хотел провести небольшой разговор с «Монреалем». Мне было бы интересно вернуть этого мальчишку на год в аренду. Поиграть ещё год в СКА — это было бы феноменально. У меня есть мысль поговорить и вернуть его ещё хотя бы на год. Не знаю, насколько это реально, но всегда можно спросить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Демидов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром СКА в регулярке, где набрал 49 (19+30) очков за 65 проведённых игр. Иван оказался лучшим снайпером и бомбардиром петербуржцев в плей-офф (три гола, пять очков, шесть игр) при игровом времени 17.03.