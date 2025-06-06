«Было бы интересно вернуть этого мальчишку в СКА на год в аренду». Ларионов — о Демидове

— Я бы хотел провести небольшой разговор с «Монреалем». Мне было бы интересно вернуть этого мальчишку на год в аренду. Поиграть ещё год в СКА — это было бы феноменально. У меня есть мысль поговорить и вернуть его ещё хотя бы на год. Не знаю, насколько это реально, но всегда можно спросить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.