«Трактор» подписал контракт с защитником Джорданом Гроссом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американский защитник Джордан Гросс подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор», сообщается в Telegram-канале челябинской команды.
Соглашение с американским защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Приветствуем Джордана в нашем клубе. В первом же сезоне КХЛ после приезда из-за океана он доказал, что повышенное внимание к его фигуре было полностью оправдано. Шестое место по результативности среди защитников в Лиге и отличный показатель полезности — лучшие тому доказательства. Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны “Трактора” получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Гроссу 30 лет. Прошедший сезон стал для американца дебютным в КХЛ, в июне 2024 года он подписал контракт с минским «Динамо». В составе белорусского клуба он сыграл 77 матчей в сезоне, набрав 42 (7 голов + 35 передач) очка.
До этого Гросс провел сезон в составе «Милуоки Адмиралс» и отыграл 54 матча в чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ), набрав 23 очка (6 шайб + 17 передач). В сезоне-2021/22 Гросс стал обладателем приза «Эдди Шор Эворд» лучшему защитнику АХЛ. Всего на его счету 306 матчей в лиге, в которых он набрал 201 (44+167) очко.
Также Гросс успел сыграть 25 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых набрал 7 (3+4) очков. В НХЛ он выступал за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотис» и «Нэшвилл Предаторз».