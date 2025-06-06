«Трактор» подписал контракт с защитником Джорданом Гроссом

«Приветствуем Джордана в нашем клубе. В первом же сезоне КХЛ после приезда из-за океана он доказал, что повышенное внимание к его фигуре было полностью оправдано. Шестое место по результативности среди защитников в Лиге и отличный показатель полезности — лучшие тому доказательства. Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны “Трактора” получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.