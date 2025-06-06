«Авангард» заключил контракт с защитником Джесси Блэкером

«Опытный мастер, способный одинаково хорошо играть в атаке и в защите, в большинстве и меньшинстве. Блэкер — защитник с правым хватом, что даёт больше вариантов тренерскому штабу в различных игровых ситуациях. Джесси давно выступает в КХЛ, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и по человеческим качествам, и по профессиональным. Надёжный командный игрок, мы очень рады, что он теперь в нашем клубе», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.