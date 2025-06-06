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Игорь Ларионов рассказал, какая музыка будет в раздевалке СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, какая музыка будет в раздевалке армейского клуба.

Источник: Чемпионат.com

— Какая музыка будет в раздевалке СКА, будет ли «Любэ»?

— Это обычно предпочтения игроков, это их территория. Порой поражаюсь их вкусам, но сегодня каждый слушает свою музыку в наушнике. Я из другого поколения, а сегодня мы запретили телефоны, но потом ребята попросили, чтобы слушать свою музыку. Не хочу влиять на музыку, это пусть игроки решают. Я могу только поприветствовать, если будет хороший плейлист, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.