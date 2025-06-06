Главный тренер СКА Ларионов раскрыл своё отношение к потолку зарплат

— При самом начале моего разговора с руководством я сказал, что вопрос денег меня не интересует. Мне важно качество игроков. Когда видишь состав команды, их вложение в команду, статистику, и видишь дальше строку зарплат, то меня это беспокоит. Скажу смело — большинство игроков переоценены. Может, это дико звучит, но к этому надо прийти. Цифры бюджета меня не волнуют никак. Будет меньше — не страшно, больше — тоже не страшно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.