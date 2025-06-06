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Ларионов — о сборах СКА: требования будут жёсткими, будет строгое тестирование

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о планах на сборы команды с берегов Невы.

Источник: Чемпионат.com

— Вы — адепт какой системы сборов — тихоновской или НХЛ?

— Сегодня ребята, которые приходят на сборы, должны быть в полном порядке. Нет времени на раскачку, у них сейчас есть время на подготовку. Сегодня игроки небедные люди, имеют личных тренеров. Здесь важно убить психологию, что ещё есть время и в ноябре заиграем. Требования будут жёсткими, будет строгое тестирование. Но заставлять или гонять никто никого не будет, всё будет видно на первых тестах. Будут сильные специалисты по ОФП, поблажек не будет. Будет индивидуальный подход к каждому игроку, как когда в ЦСКА Ларионов и Касатонов поднимали одинаковый вес, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.