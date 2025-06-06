Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.06
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2

Ротенберг напомнил о своих достижениях за карьеру

Бывший тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал список своих достижений за менеджерскую и тренерскую карьеру.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Коллективный труд и личный вклад каждого. Огромное спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Помню каждую минуту. Все только начинается», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале под картинкой со списком своих достижений.

СКА 2 июня объявил о расторжении контракта с Ротенбергом. На посту главного тренера команды его сменил Игорь Ларионов, который ранее тренировал нижегородское «Торпедо».

Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года. В сезоне-2024/25 армейцы проиграли московскому «Динамо» (2−4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф.