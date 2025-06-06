Ротенберг напомнил о своих достижениях за карьеру

«Коллективный труд и личный вклад каждого. Огромное спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Помню каждую минуту. Все только начинается», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале под картинкой со списком своих достижений.
СКА 2 июня объявил о расторжении контракта с Ротенбергом. На посту главного тренера команды его сменил Игорь Ларионов, который ранее тренировал нижегородское «Торпедо».
Ротенберг возглавлял СКА с января 2022 года. В сезоне-2024/25 армейцы проиграли московскому «Динамо» (2−4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф.