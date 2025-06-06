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Ларионов: «Спад Кузнецова начался не в этом году — лет шесть назад точно»

Новый главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов поделился мнением об игре бывшего нападающего армейцев Евгения Кузнецова.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В апреле Кузнецов разорвал контракт со СКА по обоюдному согласию сторон, хотя год назад заключил соглашение на четыре сезона.

«Трудно комментировать такие вещи. Я всегда был сторонником тех людей, кто играет в центре и играет на команду, кто делает неординарные вещи, контролирует игру в центре, в обороне. Что случилось с ним и откуда пошел этот спад, — он пошел гораздо раньше, чем в этом году, лет шесть точно, — не могу комментировать, я не знаю. Жалко, что так случилось. Женя — талантливый парень, который мог дать многое, мог быть примером для молодых игроков», — приводит слова Ларионова РИА Новости.

В прошлом сезоне Евгений Кузнецов провел за СКА 45 матчей, забросил 13 шайб и отдал 27 голевых передач.