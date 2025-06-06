«Было бы некорректно говорить про команду с Ротенбергом». Ларионов дал первую пресс-конференцию как тренер СКА

Ларионова не волнует, что будет играть в раздевалке: «Это предпочтения хоккеистов, потому что это их территория. Я не сторонник выходить на территорию команды, потому что там они находятся в своем, скажем так, аквариуме, где они живут, где они общаются. Порой я поражаюсь тем вкусовым предпочтениям, которые они имеют. Сегодня практически у каждого игрока есть наушники. Каждый слушает свою музыку. Я не хочу влиять на то, какая она будет. Это должны делать игроки команды. Они должны решать, какая музыка у них: “Любэ”, или “Парк Горького”, или AC/DC. Это уже их решение. Я могу только поприветствовать».