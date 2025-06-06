«Было бы некорректно говорить про команду с Ротенбергом». Ларионов дал первую пресс-конференцию как тренер СКА

СКА на пороге больших перемен. Клуб уволил Романа Ротенберга, вместо него команду возглавил Игорь Ларионов. 6 июня 62-летний специалист дал первую пресс-конференцию в качестве тренера СКА — собрали главное из сказанного.
О новой должности
Ларионов доволен переменами в жизни: «Звучит очень необычно — главный тренер СКА. Мои первые часы в Питере. Утром прилетел. Горжусь той возможностью, которая предоставлена, — возглавить большой клуб с большими амбициями. Рад быть в городе, рад быть в таком потрясающем здании большой корпорации “Газпром”».
Тренер считает новую работу большим вызовом: «Я пришел в коллектив, который стоит особняком в КХЛ. У СКА было много успехов в последнее время. Это вызов. Начинаю осознавать серьезность построения коллектива. Это для меня самый большой вызов в карьере. Ожидания серьезные. Вот сейчас переговорили с Алексеем Борисовичем Миллером. Говорили об амбициях, чтобы команда была конкурентоспособной уже сейчас. Времени на раскачку нет. Будем строить грандиозные планы. Но обещать ничего не хочу. Будем делать те вещи, которые будут радовать болельщиков».
О переговорах и контракте
По словам Ларионова, он не сразу согласился возглавить СКА: «Я гулял по Москве, позвонил Маркелов (председатель совета директоров клуба. — Прим. “СЭ”), предложил подумать о возможности возглавить команду. Я сказал, что мне очень приятно, но сразу принять предложение было непросто. Надо было прийти домой, пообщаться с супругой. Договорились продолжить диалог, и уже к вечеру я дал согласие. Благодарен, что ко мне обратились, сказал, что готов к вызову».
Тренер отметил, что не стал просить трехлетнее соглашение: «Контракт заключен на срок 1+1. У меня не было желания подписываться на три года. Нужно дать возможность руководству команды посмотреть на работу. Конечно, всегда проще подписать контракт на три года. Но это не про меня. Поэтому 1+1. Начнем сразу, без раскачки. Чтобы команда играла ярко, интересно, результативно».
О разговоре с Ротенбергом
Ларионов отметил, что не общался с предшественником: «Я не думаю, что это будет корректно. У каждого тренера свое видение. Я провел очень глубокий анализ. Против СКА мы играли все эти годы. Практически всех хоккеистов я знаю. Знаю тех, кто уехал, потому что молодые ребята были у меня в молодежке. Поэтому на данный момент я не вижу смысла разговаривать с тренерским штабом, потому что здесь немножко другие идеи, другие мысли. Наверное, этого разговора не будет».
О составе и штабе
Вопрос с составом Ларионов оставил открытым. «Так быстро это не решается. Да, я видел состав, видел игровое время, контракты хоккеистов, провел ряд бесед с людьми, которые находятся внутри организации. Пока говорить о конкретных шагах сложно. Хочу посмотреть, хочу подумать, может быть, несколько дней, чтобы получить больше информации, которая мне важна. Потому что важны человеческие качества, важен тот огонь, который есть в игроках, которые готовы двигаться дальше, быть лучше, делать команду лучше. Поэтому пока говорить о каких-то шагах не могу. Они есть в голове, но пока нужно все постепенно оценить, взвесить и дальше уже двигаться вперед», — заявил тренер.
При этом специалист отметил позиции, которые требуют усиления: «Роль вратаря и обороны — ключевая, хотя сегодня хоккей стал другим. Мы посмотрим, вчера провел часовую беседу по каждому игроку, получил полную характеристику. Я ее знал, но было важно получить мнение тех, кто работает в клубе. Молодые ребята должны получить рядом с собой опытных игроков, которые будут помогать им в развитии. Это важный вопрос, который мы будем рассматривать в ближайшие дни. По вратарю то же самое, хотя мальчишки, которые есть в составе, очень интересные. Они должны играть стабильно и правильно уже сейчас. В ближайшие пару недель обговорим эти моменты и будем вас информировать».
Ларионов не исключил приход в команду своего сына, Игоря Ларионова-младшего: «Скажу честно: во-первых, сын получил статус неограниченно свободного агента. Если говорить о том, сын это или игрок, то, конечно, я предпочитаю больше как игрока, потому что игрок — это человек, который готов помочь команде. В принципе, сегодня у нас нехватка умных центральных нападающих. Поэтому этот вопрос находится открытым… Сегодня позиция центра очень важна. Это знают все. Для меня, как бывшего центрального, человека, который делал игроков вокруг себя лучше, цементировал игру в обороне и в атаке, эти качества сегодня ценятся очень высоко. Будем рассматривать и его позицию в этой команде».
Подписание Александра Радулова пока не обсуждается: «Радулов — один из тех, кому не важно, сколько ему лет и где он играет, он всегда играет душой, играет с огнем, с сердцем и так далее. Говорить, что он будет здесь или там, пока рановато. Он сейчас чемпион, они гуляют по полной программе, заслуженно гуляют, потому что чемпионы всегда должны проводить лето бурно. С другой стороны, наверняка у него есть свои предпочтения. Пока мы эту тему не будем трогать».
Тренерский штаб также еще не определен. «Я еще в раздумьях. Хочу поговорить с людьми, которые были здесь. Менять весь штаб — неправильно. Мне нужно пообщаться с каждым, после этого принять решение. За эти несколько дней я получил массу сообщений от людей, которые готовы войти в штаб. Нужно все это обдумать», — заявил Ларионов.
О футболе
По словам тренера, он будет переживать за петербургский «Зенит»: «Я дружу и с Сергеем Богдановичем Семаком, и с Толей Тимощуком. Эти ребята делают феноменальную работу в “Зените”. Люблю футбол, вы об этом знаете. С удовольствием, когда будет возможность, я приду посмотреть “Зенит”. Хочу увидеть хороший, быстрый футбол».
О музыке
Ларионова не волнует, что будет играть в раздевалке: «Это предпочтения хоккеистов, потому что это их территория. Я не сторонник выходить на территорию команды, потому что там они находятся в своем, скажем так, аквариуме, где они живут, где они общаются. Порой я поражаюсь тем вкусовым предпочтениям, которые они имеют. Сегодня практически у каждого игрока есть наушники. Каждый слушает свою музыку. Я не хочу влиять на то, какая она будет. Это должны делать игроки команды. Они должны решать, какая музыка у них: “Любэ”, или “Парк Горького”, или AC/DC. Это уже их решение. Я могу только поприветствовать».
О Кузнецове
Ларионов высказался о возможном игровом спаде экс-центрфорварда «Вашингтона» и СКА Евгения Кузнецова: «Я это видел, наверное, лет шесть назад. Жалко. Талантливый парень, который мог дать очень многое, быть примером для молодых игроков. У меня нет слов, чтобы что-либо прокомментировать в его адрес».
О Демидове
Ларионов не против вернуть в СКА уехавшего в НХЛ весной форварда Ивана Демидова: «Хотел бы провести разговор с “Монреалем”. Мне было бы интересно вернуть этого игрока в аренду на год. Побыть в СКА еще год [ему] было бы феноменально. Насколько это будет реально, я не знаю. Но всегда можно спросить».