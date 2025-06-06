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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов введён в Зал славы отечественного хоккея

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов стал новым членом Зала славы отечественного хоккея. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации хоккея России.

Источник: Чемпионат.com

«Дмитрий Вячеславович Квартальнов — наставник, который помог многим командам достичь новых высот, а своим подходом к игре воспитал не одно поколение хоккеистов», — говорится в сообщении.

59-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в «Северстали» в 2009 году. Далее Квартальнов возглавил «Сибирь». Под его руководством команда дважды пробивалась в плей-офф КХЛ. Позже он тренировал ЦСКА, который трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) становился обладателем Кубка Континента. Возглавлял ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». С 2023 года является главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси.