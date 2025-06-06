Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов введён в Зал славы отечественного хоккея

59-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в «Северстали» в 2009 году. Далее Квартальнов возглавил «Сибирь». Под его руководством команда дважды пробивалась в плей-офф КХЛ. Позже он тренировал ЦСКА, который трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) становился обладателем Кубка Континента. Возглавлял ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». С 2023 года является главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси.