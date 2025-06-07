Рекордсмен «Динамо» согласился на переход в «Авангард»

Рашевскому 24 года. Он выступает за «Динамо» с сезона-2020/21. Всего в его активе 302 матча в лиге и 174 набранных очка (91 гол + 83 передачи), он является единоличным рекордсменом команды по заброшенным шайбам в КХЛ. В прошедшем сезоне форвард сыграл 65 матчей в регулярном чемпионате, набрав 40 (19+21) очков. Также в его активе 4 (1+3) очка в 16 матчах плей-офф КХЛ.