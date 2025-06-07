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Рекордсмен «Динамо» согласился на переход в «Авангард»

Хоккеист «Динамо» Рашевский принял контрактное предложение «Авангарда».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение омского «Авангарда», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале.

Если «бело-голубые» в течение недели не повторят предложение омского клуба, форвард станет игроком «Авангарда».

Рашевскому 24 года. Он выступает за «Динамо» с сезона-2020/21. Всего в его активе 302 матча в лиге и 174 набранных очка (91 гол + 83 передачи), он является единоличным рекордсменом команды по заброшенным шайбам в КХЛ. В прошедшем сезоне форвард сыграл 65 матчей в регулярном чемпионате, набрав 40 (19+21) очков. Также в его активе 4 (1+3) очка в 16 матчах плей-офф КХЛ.

Столичное «Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошло до полуфинала плей-офф, где уступило челябинскому «Трактору» (1−4). «Авангард» завершил выступление в Кубке Гагарина, проиграв во втором раунде будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» (3−4).