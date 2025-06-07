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Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул «Салават Юлаев»

Канадский нападающий Скотт Уилсон покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий присоединился к команде по ходу сезона-2024/2025 и набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 33-летний форвард сыграл в 188 играх, где забросил 62 шайбы и отдал 55 результативных передач с показателем полезности «+12».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где также в пяти матчах (1−4) проиграл будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» (3:1, 1:2, 2:4, 0:3, 2:4).