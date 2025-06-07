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Александр Радулов договорился о новом однолетнем контракте с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», Александр Радулов договорился о новом однолетнем контракте с «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

38-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) баллов за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. Напомним, первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева».

Всего за свою карьеру в КХЛ Радулов провёл 712 матчей, в которых записал на свой счёт 751 (270+481) очко.