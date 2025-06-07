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Внук Третьяка продлил контракт с «Ладой»

«Лада» подписала контракт на один сезон с вратарем Максимом Третьяком.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с вратарем Максимом Третьяком.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Голкипер присоединился к тольяттинской команде в 2024 году и за это время провел восемь матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,13. Всего в лиге Третьяк сыграл 124 игры, одержал 20 побед, провел три сухих матча и отдал две голевые передачи.

Третьяк является внуком трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.

Также «Лада» усилилась 23-летним канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, с которым подписано однолетнее соглашение. Большую часть карьеры он провел в системе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), выступая за «Сент-Джон Си Догз», «Бленвиль-Буабриан Армада» и «Галифакс Мусхедз». В Европе Лоуренс выступал за швейцарскую «Сьерру» и финский «Пеликанс».