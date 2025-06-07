Внук Третьяка продлил контракт с «Ладой»

Голкипер присоединился к тольяттинской команде в 2024 году и за это время провел восемь матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,13. Всего в лиге Третьяк сыграл 124 игры, одержал 20 побед, провел три сухих матча и отдал две голевые передачи.