Внук Третьяка продлил контракт с «Ладой»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с вратарем Максимом Третьяком.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
Голкипер присоединился к тольяттинской команде в 2024 году и за это время провел восемь матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,13. Всего в лиге Третьяк сыграл 124 игры, одержал 20 побед, провел три сухих матча и отдал две голевые передачи.
Третьяк является внуком трехкратного олимпийского чемпиона, президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.
Также «Лада» усилилась 23-летним канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, с которым подписано однолетнее соглашение. Большую часть карьеры он провел в системе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), выступая за «Сент-Джон Си Догз», «Бленвиль-Буабриан Армада» и «Галифакс Мусхедз». В Европе Лоуренс выступал за швейцарскую «Сьерру» и финский «Пеликанс».