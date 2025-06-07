Максим Рыбин оценил роль Александра Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина

«Понятно, что он сыграл важную, нужную, фундаментальную роль. Но не хочу выделять его одного, потому что выигрывает вся команда, а не один отдельно взятый игрок. То, что он свою роль сыграл в победе “Локомотива” в Кубке Гагарина — абсолютно точно. Но всё равно, повторюсь, что выигрывает вся команда, а не один человек», — приводит слова Рыбина Vprognoze.