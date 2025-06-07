«Меня трясло». Форвард «Авангарда» Якупов — о первой встрече с Ги Буше

— Абсолютная. Ты представляешь, он приходит на первую встречу с каменным лицом и просто без улыбки начинает с нами собрание. И команду окутывает напряжение, что сейчас нам предстоит выйти из такой зоны комфорта и за короткий срок поменять всё, что было раньше.