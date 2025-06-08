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Ротенберг сделает из любого клуба суперклуб. Где он окажется после СКА?

Похоже, один из самых популярных тренеров и менеджеров российского хоккея скоро найдёт новую работу.

Источник: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Прошло чуть меньше недели, как один из самых популярных тренеров и функционеров российского спорта Роман Ротенберг ушёл из СКА. Среди хоккейных СМИ бытует мнение, что по популярности в этом виде спорта он уступает только Александру Овечкину, и цифры охватов с упоминаем Романа легко подтвердят это. Новое руководство петербургского клуба посчитало вылет в первом раунде неудовлетворительным. Сам Ротенберг вспоминал победы в Кубках Континента и дважды выход в третий раунд, а также два Кубка Гагарина за годы работы менеджером, однако люди из «Газпрома» приняли решение о смене тренерского штаба.

О менеджерских способностях Ротенберга написано немало. Как-то уже забылось, каким был СКА с точки зрения имиджевой и медийной составляющих до его прихода в 2011 году. Полупустые трибуны, минимум интереса — и это при том, что к тому моменту «Газпром» владел клубом уже шесть лет. Что было потом — все помнят. Даже когда команда переезжала на «СКА Арену», многие сомневались, реально ли собрать на рядовой матч КХЛ 23-тысячную арену. Но все последующие игры также прошли при аншлагах.

Про маркетинг и умение Ротенберга делать matchday, подобрать правильное шоу и музыку, придумать тысячи аттракционов, чтобы привлечь и развлечь зрителей, можно написать пособие. Тут даже критики вряд ли будут спорить. И ведь его рол