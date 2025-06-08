Ротенберг сделает из любого клуба суперклуб. Где он окажется после СКА?

О менеджерских способностях Ротенберга написано немало. Как-то уже забылось, каким был СКА с точки зрения имиджевой и медийной составляющих до его прихода в 2011 году. Полупустые трибуны, минимум интереса — и это при том, что к тому моменту «Газпром» владел клубом уже шесть лет. Что было потом — все помнят. Даже когда команда переезжала на «СКА Арену», многие сомневались, реально ли собрать на рядовой матч КХЛ 23-тысячную арену. Но все последующие игры также прошли при аншлагах.