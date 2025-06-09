«Всегда мечтал быть главным тренером». Легенда «Русской пятерки» Козлов — о назначении в «Сочи»

— Со мной посоветовались. Паша Кудрявцев становился свободным агентом, руководство знало об этом. У меня спросили мнение, но я не принимал конкретного участия в этой сделке. Хотя, честно скажу, я рад, что Паша перешел в «Сочи». Он может играть на любой позиции. Очень ответственный игрок, который может сыграть и справа, и слева, в большинстве, в меньшинстве. Он полностью себя не раскрыл в «Динамо». Здесь он будет на других ролях и принесет больше пользы. Информация о том, что он станет самым высокооплачиваемым игроком, не соответствует действительности. После последней игры он получил травму, сделал операцию. Сейчас восстанавливается. Мы надеемся, что к началу сезона он восстановится и будет готов играть в полную силу. В «Динамо» он больше выходил в третьем-четвертом звене. В большинстве он начал выходить, когда О’Делл перешел в «Ак Барс». Павлу нужно выходить на другой уровень. Наша задача в том, чтобы раскрыть его возможности.