«Всегда мечтал быть главным тренером». Легенда «Русской пятерки» Козлов — о назначении в «Сочи»

Поговорил с Кудашовым об уходе в «Сочи» сразу после плей-офф
— Как проводите время в межсезонье?
— Хотелось бы отдохнуть после такого сезона, проанализировать, что получилось, побыть с семьей, посмотреть какие-то другие виды спорта и готовиться к следующему сезону.
— Смотрите ли хоккей? Многие игроки и тренеры говорят о том, что во время отдыха вообще не следят за хоккеем и хотят отключиться, а кто-то, наоборот, продолжает следить.
— Я смотрел Кубок Гагарина, чуть-чуть ВХЛ, но в НХЛ смотрю только голы и хайлайты, потому что игры проходят в три часа ночи, и очень тяжело потом. Весь день у тебя получается разбитый.
— Как у вас появился вариант возглавить «Сочи»? Были ли предложения каких-то других клубов, рассматривали ли вы их?
— Нет, у меня не было никаких других предложений. Вариант с «Сочи» появился, когда мы играли в плей-офф, но я сразу сказал, что разговаривать и принимать решения буду после. Во время плей-офф неправильно и непрофессионально обсуждать свое дальнейшее трудоустройство. Как только закончился сезон, стал более детально общаться, а когда закончился контракт с «Динамо», уже принял окончательное решение.
— Оставался ли вариант продолжать дальше в «Динамо»?
— У меня была опция в контракте, при которой могу с 15 мая по 15 июня уйти без компенсации. Я всегда мечтал быть главным тренером. Как только появился вариант в «Сочи», все прикинул, поразмышлял, пообщался с моими друзьями, семьей, близкими и решил, что именно сейчас настало время. Если бы не стал главным, то оставался бы помощником и дальше. Думаю, что сейчас самое подходящее время.
— В одном из интервью вы рассказывали о том, что у вас с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым существовали определенные договоренности: в случае если у вас появится предложение стать главным тренером в КХЛ, вы его примете. Был ли у вас разговор с ним об этом? Как он прошел?
— Да, был разговор после плей-офф. Я ему честно сказал во время игр на вылет, что предложение есть, но решение по нему буду принимать только после сезона. Мы поговорили. Он с пониманием к этому отнесся. Мы расстались в хороших отношениях. Когда уже принял решение, то сообщил Сушко. Он тоже пожелал мне удачи. Я объяснил, прислал все необходимые документы и уже потом попрощался с коллегами и тренерами.
Руководство «Сочи» обещало, что в СКА не будут забирать игроков
— Насколько сложно было подобрать помощников в ваш тренерский штаб? И как происходил этот выбор?
— Андрей Царев будет работать с вратарями. Юрий Добрышкин помогает с большинством и с неиграющим составом. Евгений Шалдыбин работает по защитникам. Я пригласил Александра Савченкова к себе в помощники, так как знаю его по работе с «Динамо». Мы три года трудились вместе. Я ему позвонил, мы быстро договорились. Он принял все условия. Думаю, что для меня, как для человека, который переходит из помощника на пост главного тренера в КХЛ, это очень хороший вариант. Он достаточно опытный, долго помогал Алексею Николаевичу.
— Вы рассказывали о том, как один главный тренер говорил вам, что на этот пост нужно идти не для того, чтобы просто поработать, а для того, чтобы выигрывать. Но для этого должны быть определенные условия. Можно ли сказать, что в «Сочи» они есть?
— Руководство будет мне помогать. Команда не попала в плей-офф, часто менялись тренеры. Она комплектовалась по остаточному принципу. Больше такого не будет. Нужно сделать все, чтобы о «Сочи» поменялось мнение, чтобы игроки хотели туда идти. Нужно комплектовать команду под определенные цели.
— Можно сказать, что сейчас «Сочи» начинает становиться обособленным клубом, который теперь ни от кого не зависит, и не будет неожиданных трансферов из СКА в Сочи или, наоборот, повышения из Сочи в СКА?
— Мне пообещали, что руководство будет держать свое слово. Да, можно и так сказать.
— «Сочи» приятно удивляет трансферами. Есть ли понимание того, какие позиции еще требуют усиления?
— Сейчас мы будем смотреть, кто есть на рынке, но могу сказать, что на 90−95 процентов команда сформирована. Может быть, кого-то из иностранцев подпишем, потому что еще одна вакансия осталась.
— Вам нужен иностранец, который играл в КХЛ, или вы дождетесь 1 июля, когда в Северной Америке откроется рынок свободных агентов?
— Мы будем искать иностранца с опытом КХЛ. Может быть, если не будет такой возможности, то станем ждать 1 июля, но в тот момент рынок только открывается, поэтому все равно нужно будет еще время. У нас нет никакого дедлайна. Вполне возможно, что мы будем ждать и начала сезона. У нас есть несколько активов, которые мы можем поменять, а можем и оставить у себя в команде.
— Приглашение Павла Кудрявцева, который, по информации инсайдеров, станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Сочи», было вашей инициативой? Изменится ли его роль по сравнению с той, что была в «Динамо»? Или он останется с тем же функционалом, но получит больше игровой практики?
— Со мной посоветовались. Паша Кудрявцев становился свободным агентом, руководство знало об этом. У меня спросили мнение, но я не принимал конкретного участия в этой сделке. Хотя, честно скажу, я рад, что Паша перешел в «Сочи». Он может играть на любой позиции. Очень ответственный игрок, который может сыграть и справа, и слева, в большинстве, в меньшинстве. Он полностью себя не раскрыл в «Динамо». Здесь он будет на других ролях и принесет больше пользы. Информация о том, что он станет самым высокооплачиваемым игроком, не соответствует действительности. После последней игры он получил травму, сделал операцию. Сейчас восстанавливается. Мы надеемся, что к началу сезона он восстановится и будет готов играть в полную силу. В «Динамо» он больше выходил в третьем-четвертом звене. В большинстве он начал выходить, когда О’Делл перешел в «Ак Барс». Павлу нужно выходить на другой уровень. Наша задача в том, чтобы раскрыть его возможности.
— Есть ли молодые игроки, например, из «Динамо», которые могли бы усилить «Сочи», и вы бы хотели видеть их в своей команде?
— Нет, из «Динамо» таких игроков нет, потому что у многих из них есть контракты.
— Есть ли у вас понимание, кого из сочинской молодежи хотите прокачивать и привлекать?
— У нас есть ряд игроков, которые будут привлекаться. Вася Мачулин, я его знаю по «Динамо». Там целый ряд молодых хоккеистов, это и Федор Аврамов, Захар Миць, Артемий Кузнецов, Дмитрий Уткин. Мы посмотрим всех и будем принимать решение, кого оставлять. Могу сказать сразу, что много людей держать не будем. Хоккеисты должны играть. Молодые, которые смогут выступать в МХЛ, будут задействованы там, кто-то будет работать в ВХЛ.
— Приглашение Павла Хомченко было связано с тем, что вы до этого работали с ним в «Химике»? Можно ли сказать, что именно вы понимаете, как раскрыть потенциал этого голкипера?
— На рынке было не так много вратарей. Это очень хорошее приобретение для «Сочи». Был вариант и с поиском иностранца. Но переход Хомченко — инициатива руководства. Они вышли на него еще до того, как договорились со мной. Я знаю его по выступлению за «Химик». Прошло уже много времени с тех пор, как мы вместе работали. Он намного сильнее и увереннее стал за эти 5−6 лет. У него был неплохой прошлый сезон. Он начинал в Омске и потом перешел в ЦСКА. У нас еще есть Дмитрий Шикин, с которым я сам играл в Мытищах. Это два вратаря, с которыми мы зайдем в сезон.
— Как вы будете его использовать?
— Будем давать шанс обоим. Кто выиграет, кто лучше себя покажет и проявит на предсезонке, тот и будет первым номером. Добавлю, что у нас будет один турнир с 25 по 29 августа в Челябинске. После турнира сыграем еще одну контрольную игру с «Амуром».
Мой игровой опыт стал устаревшим и ненужным
— «Сочи» несколько лет не выходит в плей-офф. Для вас выход в плей-офф — задача-минимум, которую вы должны выполнить, чтобы продолжить работу? Или у вас есть карт-бланш от руководства?
— Конечно, выход в плей-офф — минимальная задача, но хотелось бы выйти в плей-офф не с последнего места, а забраться еще выше. Нужно создавать все условия, чтобы игроки хотели ехать сюда. Здесь очень хороший дворец, прекрасный курортный город. Все любят сюда приезжать. Это отличное место для игроков, их семьи и детей. Потихоньку нужно менять менталитет, чтобы Сочи стал хоккейным городом, чтобы хоккей развивался и двигался в правильном направлении. Фанаты любят идти на команды, которые выигрывают, играют зрелищно.
— Мы знаем, в какой хоккей играло «Динамо» при Кудашове, где вы были помощником. В какой хоккей будет играть «Сочи» Вячеслава Козлова?
— Нужно играть в правильный хоккей. Я не люблю такой термин, как атакующий хоккей, который сейчас очень модно употреблять. Если ты с шайбой, то ты можешь играть в атакующем стиле, но если ты без шайбы, то нужно обороняться. Для меня играть и в обороне, и в атаке — приоритет. Когда у тебя нет шайбы, то ты должен ее отнимать. Без владения шайбой не получится атаковать.
— Можно ли сказать, что такой подход будет схожим по стилю с «Локомотивом»?
— «Локомотив» — мощная команда. Она долго строилась. На эту команду можно ориентироваться. Если ты хочешь строить чемпионскую команду и выигрывать, то системность и игра в обороне — это самое главное. Без обороны ты не сможешь выиграть. Мы не будем прививать оборонительный хоккей, нам нужен правильный хоккей. Когда ты будешь правильно обороняться, то и в атаке будет креатив. Системность нужна, чтобы третий игрок всегда был наверху. Я не буду запрещать какие-то действия, которые будут нам помогать забивать голы. Я приветствую креатив.
— Представьте, что у вас есть выбор — выиграть 6:5 или 1:0. Что бы вы выбрали?
— Сложный вопрос. Я бы предпочел выиграть 6:1. (Смеется.) Но, к сожалению, если нужно сыграть матч и выиграть минимально, то я, конечно, предпочту счет 1:0.
— Будет ли этот стиль похож на то, что было у вас в «Химике»?
— Не думаю. ВХЛ отличается от КХЛ. Это был мой первый опыт. Уровень игроков в КХЛ намного выше, можно играть более разнообразно, чем в «вышке». Там и по исполнению, и по мастерству ребята чуть-чуть другие.
— Чем различается специфика работы в ВХЛ от того, что есть в КХЛ? Понятно, что уровень исполнителей другой. Но есть ли еще различия?
— Расписание чуть-чуть другое, конечно. Переезды на автобусах, гостиницы не такого хорошего уровня. Для меня это был хороший опыт. Я отработал полтора года. Это мой родной клуб. У меня была всяческая поддержка от руководства. Самые теплые воспоминания об этом этапе карьеры.
— Что касается вашего игрового опыта, планируете ли вы делиться им с игроками «Сочи»?
— Мой опыт сейчас стал устаревшим и ненужным. Игра стала намного быстрее. Да, какие-то моменты, наверное, в завершении или индивидуально можно будет подсказать. Хоккей поменялся с тех пор, как я играл.
— Еще несколько лет назад вы говорили о том, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. В этом сезоне это случилось. Поздравили ли вы Александра с этим знаменательным событием?
— Мы поздравили его вместе с Кудашовым, он с ним на связи, мы из тренерской все его дружно поздравили. Это феноменальный результат.
— В чем его главный секрет успеха?
— У него отличное чутье на гол. Он знает, где открываться. У него один из лучших бросков, но без поддержки игроков и партнеров, конечно, он не добился бы такого результата. Такие люди рождаются раз в сто лет.
— Чего не хватило в этом сезоне «Вашингтону», чтобы побороться за Кубок Стэнли?
— Очень много было потрачено сил и энергии для того, чтобы Александр побил этот рекорд. В плей-офф они подошли чуть-чуть уставшими и морально были не готовы. В играх на вылет другой хоккей, более агрессивный. Весь сезон они старались помочь Александру побить этот рекорд.
— Следите ли вы за начавшимся финалом Кубка Стэнли? За кого болеете или кто больше симпатичен вам: системная «Флорида» или более мастеровитый «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем?
— Мне нравится, как играет «Флорида», но хотелось бы, чтобы выиграл «Эдмонтон».
— Из-за того, что Макдэвид ни разу не выигрывал Кубок Стэнли?
— Они более голодные. Выиграть тяжело, а повторить результат еще тяжелее. Я думаю, что Макдэвид созрел. Он уже стал лидером. В этом году у них хороший шанс. Первую игру они зацепили в овертайме. Будет очень интересная серия.
Федор Носов