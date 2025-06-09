Вячеслав Козлов объяснил, почему ушел из «Динамо» и возглавил «Сочи»

— Как у вас появился вариант возглавить «Сочи»? Были ли предложения каких-то других клубов, рассматривали ли вы их?
— Нет, у меня не было никаких других предложений. Вариант с «Сочи» появился, когда мы играли в плей-офф, но я сразу сказал, что разговаривать и принимать решения буду после. Во время плей-офф неправильно и непрофессионально обсуждать свое дальнейшее трудоустройство. Как только закончился сезон, стал более детально общаться, а когда закончился контракт с «Динамо», уже принял окончательное решение.
— Оставался ли вариант продолжать дальше в «Динамо»?
— У меня была опция в контракте, при которой могу с 15 мая по 15 июня уйти без компенсации. Я всегда мечтал быть главным тренером. Как только появился вариант в «Сочи», все прикинул, поразмышлял, пообщался с моими друзьями, семьей, близкими и решил, что именно сейчас настало время. Если бы не стал главным, то оставался бы помощником и дальше. Думаю, что сейчас самое подходящее время.
— В одном из интервью вы рассказывали о том, что у вас с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым существовали определенные договоренности: в случае если у вас появится предложение стать главным тренером в КХЛ, вы его примете. Был ли у вас разговор с ним об этом? Как он прошел?
— Да, был разговор после плей-офф. Я ему честно сказал во время игр на вылет, что предложение есть, но решение по нему буду принимать только после сезона. Мы поговорили. Он с пониманием к этому отнесся. Мы расстались в хороших отношениях. Когда уже принял решение, то сообщил Сушко. Он тоже пожелал мне удачи. Я объяснил, прислал все необходимые документы и уже потом попрощался с коллегами и тренерами.