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Вячеслав Козлов объяснил, почему ушел из «Динамо» и возглавил «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Вячеслав Козлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как принял предложение южного клуба.

Источник: РИА "Новости"

— Как у вас появился вариант возглавить «Сочи»? Были ли предложения каких-то других клубов, рассматривали ли вы их?

— Нет, у меня не было никаких других предложений. Вариант с «Сочи» появился, когда мы играли в плей-офф, но я сразу сказал, что разговаривать и принимать решения буду после. Во время плей-офф неправильно и непрофессионально обсуждать свое дальнейшее трудоустройство. Как только закончился сезон, стал более детально общаться, а когда закончился контракт с «Динамо», уже принял окончательное решение.

— Оставался ли вариант продолжать дальше в «Динамо»?

— У меня была опция в контракте, при которой могу с 15 мая по 15 июня уйти без компенсации. Я всегда мечтал быть главным тренером. Как только появился вариант в «Сочи», все прикинул, поразмышлял, пообщался с моими друзьями, семьей, близкими и решил, что именно сейчас настало время. Если бы не стал главным, то оставался бы помощником и дальше. Думаю, что сейчас самое подходящее время.

— В одном из интервью вы рассказывали о том, что у вас с главным тренером «Динамо» Алексеем Кудашовым существовали определенные договоренности: в случае если у вас появится предложение стать главным тренером в КХЛ, вы его примете. Был ли у вас разговор с ним об этом? Как он прошел?

— Да, был разговор после плей-офф. Я ему честно сказал во время игр на вылет, что предложение есть, но решение по нему буду принимать только после сезона. Мы поговорили. Он с пониманием к этому отнесся. Мы расстались в хороших отношениях. Когда уже принял решение, то сообщил Сушко. Он тоже пожелал мне удачи. Я объяснил, прислал все необходимые документы и уже потом попрощался с коллегами и тренерами.