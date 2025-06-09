Вячеслав Козлов объяснил, почему ушел из «Динамо» и возглавил «Сочи»

— Да, был разговор после плей-офф. Я ему честно сказал во время игр на вылет, что предложение есть, но решение по нему буду принимать только после сезона. Мы поговорили. Он с пониманием к этому отнесся. Мы расстались в хороших отношениях. Когда уже принял решение, то сообщил Сушко. Он тоже пожелал мне удачи. Я объяснил, прислал все необходимые документы и уже потом попрощался с коллегами и тренерами.