Радулов остается в чемпионском «Локомотиве». Варианты с ЦСКА и СКА отпали сами собой

Александр Радулов выбрал простое и понятное решение, договорившись о продлении контракта с «Локомотивом» на один год, о чем сообщило представляющее его интересы агентство Winners. У ветерана настолько финансово выгодных вариантов от других клубов не было, поэтому он не стал уходить оттуда, где у него все складывается хорошо. Слух о его возвращении в ЦСКА изначально казался чистой спекуляцией. В прошлый раз Радулов расстался с армейским клубом не слишком гладко, нарушив данное на словах обещание, испортил отношения с руководством и закрыл себе дорогу обратно еще в 2016-м.