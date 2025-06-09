Радулов остается в чемпионском «Локомотиве». Варианты с ЦСКА и СКА отпали сами собой

Александр Радулов выбрал простое и понятное решение, договорившись о продлении контракта с «Локомотивом» на один год, о чем сообщило представляющее его интересы агентство Winners. У ветерана настолько финансово выгодных вариантов от других клубов не было, поэтому он не стал уходить оттуда, где у него все складывается хорошо. Слух о его возвращении в ЦСКА изначально казался чистой спекуляцией. В прошлый раз Радулов расстался с армейским клубом не слишком гладко, нарушив данное на словах обещание, испортил отношения с руководством и закрыл себе дорогу обратно еще в 2016-м.
Известно, что совсем недавно озолотить его был готов СКА, снова сделав нападающего одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Но с уходом Романа Ротенберга этот вариант сначала завис, а позднее и вовсе исчез из повестки. Сомнительно, что новому главному тренеру армейцев Игорю Ларионову кровь из носа нужен своенравный, импульсивный ветеран. Для начала бы ему неплохо разобраться с теми, кто сейчас есть в команде.
Рассуждать о том, где бы еще мог оказаться Радулов, уже бессмысленно. Суммарная ценность географического и финансового факторов автоматом делают «Локомотив» предпочтительнее остальных команд. К тому же в Ярославле грамотно воспользовались легитимным методом — чемпионской премией, которая ничем не ограничена, кроме наличия средств в клубном бюджете.
Это позволяет дать игрокам большие деньги в моменте, сделав их позицию при переговорах по новым контрактам более лояльной. В идеальном мире такого быть не должно, но пока такой пункт существует в регламенте, ничего противозаконного в Ярославле не делают. Ранее этот способ, например, активно использовали ЦСКА и «Металлург».
По информации «СЭ», дополнительно в чемпионскую премию были внесены примерно по 20−25 миллионов рублей каждому. Таким образом, «Локомотив» сохранит в составе почти всех, кого и хотел. В ближайшее время будет объявлено о продлении контрактов с Алексеем Береглазовым, Байроном Фрезом, Денисом Алексеевым, Никитой Черепановым. Цифры зарплат должны слегка удивить своей скромностью.
Потерю Игоря Никитина и тренерского штаба компенсировать в моменте невозможно. Это очевидно. Сейчас менеджмент «Локомотива» в поисках нового главного тренера плотно работает по иностранному рынку. Если получится угадать с кандидатом, то ярославская команда снова станет похожа на основного фаворита следующего сезона. Главное, чтобы преемник Никитина ничего не испортил и не стал переделывать все под себя.
Автор: Михаил Зислис
Игорь Никитин
Бенуа Гру
Даниил Исаев
Закари Фукале
25:45
Владимир Ткачев
25:50
Мартин Гернат
(Егор Сурин)
27:16
Андрей Сергеев
27:16
Андрей Сергеев
53:15
Стивен Кэмпфер
(Александр Кадейкин)
61:01
Сергей Телегин
68:01
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Артур Каюмов)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит