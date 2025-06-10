Максим Джиошвили подпишет новый контракт с московским «Динамо»

Напомним, в прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 68 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Джиошвили 17 встреч и 9 (5+4) очков.