«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Каштановым

«Увеличен срок действия двустороннего контракта нападающего “Автомобилиста” Артёма Каштанова. 20-летний воспитанник уральского хоккея заключил новое соглашение с нашим клубом. Отметим, что предыдущий контракт форварда заканчивался 31 мая 2026 года, в то время как новое соглашение действует до 31 мая 2027 года», — сказано в сообщении команды.