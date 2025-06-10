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Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев перейдёт в «Адмирал»

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев перейдёт в «Адмирал» в ближайшее время, сообщает агентство Winners.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Ак Барса» Семён Кошелев перейдёт в «Адмирал» в ближайшее время, сообщает агентство Winners.

Кошелев оказался в «Ак Барсе» в дедлайн КХЛ в конце декабря 2023 года в результате трёхстороннего обмена из «Металлурга» с участием «Авангарда». В составе казанцев за два неполных сезона он провёл 91 матч, в которых забросил 24 шайбы и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 38 очков при показателе полезности «+9». В розыгрыше Кубка Гагарина Кошелев провёл 14 встреч, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету 29-летнего нападающего 211 (102+109) очков в 546 матчах.