Нападающие «Спартака» Голдобин и Локтионов близки к переходу в СКА

29-летний Голдобин предыдущие два сезона провёл в составе «Спартака». Прошлый сезон-2024/2025 стал для форварда менее результативным — за 62 матча регулярки Голдобин набрал 55 (21+34) очков. В плей-офф на счету форварда 12 (3+9) очков в 12 встречах.