Никитин покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива»

Никитину 52 года. До работы в «Локомотиве» он с 2014 по 2021 год тренировал ЦСКА, в том числе был главным тренером армейцев (с 2017 по 2021 год), с которыми выиграл Кубок Гагарина и дважды дошел до финала турнира. Также специалист возглавлял омский «Авангард», входил в тренерские штабы новосибирской «Сибири», молодежной и взрослой сборных России. В сезонах-2018/19 и 2024/25 Никитин признавался лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).