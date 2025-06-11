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Никитин покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива»

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Игорь Никитин покинул пост главного тренера ярославского «Локомотива», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что Никитин покинул пост главного тренера ярославской команды и в ближайшее время возглавит московский ЦСКА.

«Игорь Никитин по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027 года», — говорится в сообщении клуба.

Никитин возглавил команду в 2021 году. В сезоне-2023/24 «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, а в сезоне-2024/25 впервые в своей истории завоевал трофей.

Никитину 52 года. До работы в «Локомотиве» он с 2014 по 2021 год тренировал ЦСКА, в том числе был главным тренером армейцев (с 2017 по 2021 год), с которыми выиграл Кубок Гагарина и дважды дошел до финала турнира. Также специалист возглавлял омский «Авангард», входил в тренерские штабы новосибирской «Сибири», молодежной и взрослой сборных России. В сезонах-2018/19 и 2024/25 Никитин признавался лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).