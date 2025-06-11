Никитин по своей воле оставил Ярославль. Что ждёт его в ЦСКА? Что будет с «Локомотивом»?

Таким образом, в Ярославле удержали весь свой чемпионский костяк. Осталось дело за главным — найти нового главного тренера. Говорят, что в Ярославле в первую очередь изучают иностранный тренерский рынок. И здесь «Локомотиву» важно не совершить ошибку, сделав правильный выбор, потому что с тренерами-иностранцами в Ярославле угадывали далеко не всегда. Пока же можно констатировать, что развала «золотой» команды железнодорожникам удалось избежать, хотя решение Никитина в любом случае стало ударом в спину для его бывшего клуба, о чём свидетельствует то, насколько холодно в «Локомотиве» сегодня попрощались с бывшим тренером. И их можно понять. На протяжении всей своей работы в клубе Игорь Валерьевич так часто говорил о морали и своих тренерских принципах, что теперь очень сложно забыть все его слова. Особенно сложно это сделать, находясь в Ярославле.