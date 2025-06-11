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«Локомотив» заключил контракт с канадским защитником Холлоуэллом

«Локомотив» заключил контракт на год с канадским защитником Холлоуэллом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт с канадским защитником Маком Холлоуэллом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение 26-летнего защитника с ярославским клубом рассчитано на один сезон.

Холлоуэлл в сезоне-2024/25 выступал в составе команды «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сыграл за них 56 матчей и набрал 31 очко (1 гол + 30 передач). Также в его активе шесть матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мэйпл Лифс» и две результативные передачи.