«Локомотив» заключил контракт с канадским защитником Холлоуэллом

Холлоуэлл в сезоне-2024/25 выступал в составе команды «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сыграл за них 56 матчей и набрал 31 очко (1 гол + 30 передач). Также в его активе шесть матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мэйпл Лифс» и две результативные передачи.