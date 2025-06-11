Из фаворитов в бедняки. «Салават» будет играть в КХЛ с минимальным бюджетом?

Но то, что «Салават» сейчас страдает и превращается из фаворита в бедняка, конечно, печалит. Такого быть не должно, тем более в регионе, где были большие победы. Уфимцы по максимуму использовали свои ресурсы в минувшем сезоне, но их прибивают по полной. Может быть, спонсоры все-таки поймут критичность ситуации и одумаются? Ведь сильный «Салават» нужен всей лиге, а не только Уфе.