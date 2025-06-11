Из фаворитов в бедняки. «Салават» будет играть в КХЛ с минимальным бюджетом?

Слухи о сокращении бюджета «Салавата Юлаева» оказались правдой. По информации «СЭ», в предстоящем сезоне уфимцы будут стремиться уложиться в пол зарплат, который составляет 475 миллионов рублей в год. Для сравнения: в минувшем сезоне «Салават» тратил на выплаты игрокам на 250 миллионов больше.
Казалось, что после самого успешного сезона за последние годы бюджет клуба останется как минимум на том же уровне, но этого добиться не удалось. Виной всему — накопившиеся долги клуба, больше в таком состоянии «Салават» функционировать не может. Значительная часть нынешнего финансирования пойдет как раз на их погашение.
Очевидно, что в такой ситуации о сохранении ряда лидеров не может быть и речи. Например, о продлении лучшего бомбардира минувшего плей-офф Шелдона Ремпала, который поглядывает в сторону НХЛ. Покинули команду Скотт Уилсон, Михаил Науменков и Нэйтан Тодд. Да и от контракта Джоша Ливо (110 миллионов рублей в год) надо каким-то образом избавляться.
Приобретения уфимцев в нынешнее межсезонье четко говорят о смене курса. «Салават» выменял двух молодых игроков — нападающих Илью Федотова и Максима Кузнецова, а также подписал недорогого (25 миллионов в год) легионера — канадского центрфорварда Джека Родуолда.
Внушает оптимизм то, что остается в «Салавате» главный тренер Виктор Козлов, который умеет развивать молодых игроков. В плей-офф сверкнул 18-летний Жаровский, а воспитанники клуба Газимов, Набиев и Горшков провели полноценный сезон в FONBET КХЛ на приличном уровне. Да и в том же «Толпаре» есть те, кто заслужил шанс.
Но то, что «Салават» сейчас страдает и превращается из фаворита в бедняка, конечно, печалит. Такого быть не должно, тем более в регионе, где были большие победы. Уфимцы по максимуму использовали свои ресурсы в минувшем сезоне, но их прибивают по полной. Может быть, спонсоры все-таки поймут критичность ситуации и одумаются? Ведь сильный «Салават» нужен всей лиге, а не только Уфе.
Артур Хайруллин