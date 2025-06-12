КХЛ представила топ-20 сейвов по итогам сезона-2024/2025

Лучшим спасением сезона признан сейв вратаря «Трактора» Зака Фукале в матче со СКА после броска в уже пустые ворота от Михаила Григоренко. Второе место заняло спасение голкипера «Авангарда» Никиты Серебрякова, вытянувшегося в шпагате в матче с «Салаватом Юлаевым». Тройку лучших сейвов сезона замкнул вратарь «Куньлуня» Джереми Смит, выловивший шайбу в падении после броска форварда «Локомотива» Максима Шалунова.