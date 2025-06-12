Владимир Ткачёв объяснил, почему решил подписать контракт с «Сибирью»

В «Сибири» меня привлёк потенциал роста, я знаю, какие трансферы клуб планирует сделать в ближайшее время, как будет выглядеть состав команды на следующий сезон. Сейчас такое время, что перед переходом в другой клуб игроки созваниваются между собой и обсуждают рабочие моменты. Важно же понимать, какой будет состав, какие у команды примерно шансы на победу в Кубке Гагарина. И когда ты конкретно знаешь, кто придёт из сильных хоккеистов, знаешь их способности, это влияет на твой выбор. Мне понравилось, что «Сибирь» амбициозно смотрит на следующий сезон и ставит перед собой самые высокие задачи, — цитирует Ткачёва «Татар-информ».