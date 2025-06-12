Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
15.06
Эдмонтон
:
Флорида
П1
X
П2

Владимир Ткачёв объяснил, почему решил подписать контракт с «Сибирью»

Нападающий Владимир Ткачёв прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Сибирью».

Источник: Чемпионат.com

Ранее 31-летний форвард на протяжении четырёх сезонов выступал за «Трактор».

— А что стало ключевым фактором при выборе «Сибири»?

— В первую очередь сам хоккей. Финансовый вопрос в данном случае не играл большой роли. Для меня была важна игровая практика и возможность реализовывать себя на льду, получая достаточно игрового времени. Вадим Сергеевич [Епанчинцев] объяснил, что рассчитывает на меня как на лидера в раздевалке. Наша общая задача в «Сибири» — создать привычку побеждать. Все игроки в клубе должны думать о победе и понимать, как правильно её достичь.

В «Сибири» меня привлёк потенциал роста, я знаю, какие трансферы клуб планирует сделать в ближайшее время, как будет выглядеть состав команды на следующий сезон. Сейчас такое время, что перед переходом в другой клуб игроки созваниваются между собой и обсуждают рабочие моменты. Важно же понимать, какой будет состав, какие у команды примерно шансы на победу в Кубке Гагарина. И когда ты конкретно знаешь, кто придёт из сильных хоккеистов, знаешь их способности, это влияет на твой выбор. Мне понравилось, что «Сибирь» амбициозно смотрит на следующий сезон и ставит перед собой самые высокие задачи, — цитирует Ткачёва «Татар-информ».

Владимир Ткачёв провел в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.