Игорь Никитин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

«Всем болельщикам ярославского “Локомотива” хочу сказать слова благодарности: за поддержку, веру, понимание, терпение, возможность разделить с вами радость победы, за ту энергию, которую вы давали мне и нашей команде.



Решение, которое я принял, основано ни на финансовых [вопросах], ни на каких-то конфликтах. Пришел к нему по одной причине — я все, что мог, все силы, эмоции, знания, отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось. Горжусь, кем они стали, но их потенциал до конца не раскрыт.



Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, все заново. Такой я человек. Поэтому не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймете. В заключение хочу принести свои извинения [президенту “Локомотива”] Юрию Николаевичу Яковлеву. И слова благодарности. Это человек, которые сделал очень много для победы и того, что происходит в клубе. “Локомотив” — чемпион!» — сказал Никитин в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале болельщиков команды «50 оттенков бронепоезда».