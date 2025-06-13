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Игорь Никитин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин записал видеообращение к болельщикам команды.

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» сообщил об уходе 52-летнего специалиста 11 июня. Он расторг контракт с ярославским клубом. Ранее «СЭ» сообщал, что о назначении Никитина в ближайшее время может объявить ЦСКА. Тренер уже работал с армейцами с 2017-го по 2021 год.

«Всем болельщикам ярославского “Локомотива” хочу сказать слова благодарности: за поддержку, веру, понимание, терпение, возможность разделить с вами радость победы, за ту энергию, которую вы давали мне и нашей команде.

Решение, которое я принял, основано ни на финансовых [вопросах], ни на каких-то конфликтах. Пришел к нему по одной причине — я все, что мог, все силы, эмоции, знания, отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось. Горжусь, кем они стали, но их потенциал до конца не раскрыт.

Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, все заново. Такой я человек. Поэтому не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймете. В заключение хочу принести свои извинения [президенту “Локомотива”] Юрию Николаевичу Яковлеву. И слова благодарности. Это человек, которые сделал очень много для победы и того, что происходит в клубе. “Локомотив” — чемпион!» — сказал Никитин в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале болельщиков команды «50 оттенков бронепоезда».

52-летний специалист возглавлял ярославцев с сентября 2021 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой стал победителем FONBET Чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина-2025. В финале плей-офф «Локомотив» обыграл «Трактор» (4−1 в серии).