СКА потерял Ротенберга и деньги, «Локомотив» остался без тренера-чемпиона. Какие проблемы ждут топ-клубы КХЛ

У другого финалиста тоже хватает проблем. «Трактор» уже лишился Зака Фукале и может потерять Максима Шабанова с Виталием Кравцовым. ЦСКА даже с Игорем Никитиным у руля не выглядит железным претендентом на Кубок Гагарина. А «Ак Барс», вылетевший от «Динамо», пока никак не усилился. У бело-голубых, к слову, тоже хватает головной боли. Удастся ли им сохранить Гусева и Комтуа? А если нет, кем их заменить? Вопросов пока что больше, чем ответов.