СКА потерял Ротенберга и деньги, «Локомотив» остался без тренера-чемпиона. Какие проблемы ждут топ-клубы КХЛ

На протяжении долгого времени КХЛ ставили в вину предсказуемость и прогнозируемость. Эксперты и болельщики жаловались, что финалистов розыгрыша Кубка Гагарина и даже будущего чемпиона можно было назвать еще до начала сезона. И в этом есть доля правды. Чего только стоит финал конференции СКА — ЦСКА, который оставался неизменным аж пять лет подряд!
С введением потолка зарплат в лиге появилась интрига. А возможности топ-клубов уравнялись. Да, условная «Лада» или «Куньлунь» по-прежнему не имеют никаких шансов на чемпионство. Но ведь и в НХЛ, которая во многом выступает ориентиром для КХЛ, есть команды, уже много десятилетий пролетающие не только мимо главного трофея лиги, но и мимо плей-офф.
Разве мог кто-то предсказать, что «Металлург» станет чемпионом в 2024 году? На команду Андрея Разина мало кто ставил. А уже на следующий год после триумфа магнитогорцы вылетели в первом раунде. Вот что значит настоящая интрига! Но следующий сезон обещает стать еще более непредсказуемым. И все благодаря событиям, которые происходят с топ-клубами этим летом.
Круг претендентов на Кубок Гагарина вполне может сильно сузиться. Например, возьмем СКА. Даже в эпоху Романа Ротенберга питерцы имели реальные шансы на чемпионство. Да, по игре команды были очень большие вопросы, но состав у нее был однозначно одним из сильнейших в лиге. Теперь все совершенно иначе. На смену Ротенбергу пришел Ларионов, а клуб объявил о курсе на экономию и оптимизацию.
При всем уважении к новому наставнику СКА, даже при наличии суперзвездного состава он вряд ли мог бы гарантировать возвращение Кубка Гагарина в Санкт-Петербург. А учитывая слухи о том, что Игорь Николаевич намерен избавиться от большинства опытных хоккеистов и пригласить в команду сына, можно заключить, что питерцы почти наверняка выбывают из гонки за трофей уже сейчас.
Еще одним клубом, философия которого претерпела серьезные изменения, стал «Салават Юлаев». На протяжении последних нескольких лет из Уфы доносились разговоры о задержках зарплат и финансовых трудностях. Но со временем эти проблемы решались и хоккеисты получали выплаты в полном объеме. Однако на этот раз, кажется, все гораздо серьезнее.
По информации инсайдеров, «Салават» очень серьезно сократит бюджет из-за накопившихся долгов и будет делать ставку на молодежь. Команду Виктора Козлова и раньше нельзя было назвать стопроцентным претендентом на Кубок Гагарина. Но в прошедшем плей-офф уфимцы почти сенсационно дошли до финала конференции. Если информация про изменение финансирования подтвердится, то главному клубу Башкортостана останется только мечтать о повторении такого результата.
Другие топ-клубы обошлись без столь кардинальных перемен. Но в отношении чемпионских амбиций большей части из них также есть серьезные сомнения. Например, «Локомотив». Даже с Игорем Никитиным Ярославль мог бы не добраться до золотого дубля. А после ухода главного идеолога шансы команды на повторение успеха уменьшились еще сильнее. Что если «железнодорожников» возглавит специалист, проповедующий атакующий хоккей? Хватит ли одного года, чтобы игроки, последние четыре сезона едущие исключительно по системным рельсам, перестроились на 180 градусов? Есть сомнения.
У другого финалиста тоже хватает проблем. «Трактор» уже лишился Зака Фукале и может потерять Максима Шабанова с Виталием Кравцовым. ЦСКА даже с Игорем Никитиным у руля не выглядит железным претендентом на Кубок Гагарина. А «Ак Барс», вылетевший от «Динамо», пока никак не усилился. У бело-голубых, к слову, тоже хватает головной боли. Удастся ли им сохранить Гусева и Комтуа? А если нет, кем их заменить? Вопросов пока что больше, чем ответов.
У клубов есть еще несколько месяцев, чтобы залатать дыры в составе и построить чемпионскую команду. Но пока все идет к тому, что предсказать будущего обладателя Кубка Гагарина снова будет почти невозможно. А это значит, что нас ждет очередной интересный сезон!
Автор: Максим Самарцев