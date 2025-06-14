Ротенберг заявил, что продолжит тренерскую карьеру

— Я обязательно буду работать тренером, — отметил Ротенберг. — Что касается «Витязя», не только я, но и многие стараются ему помочь. Но я не могу комментировать все вбросы, которые касаются моего имени. Сейчас я сосредоточен на проекте «Красная машина», остаюсь тренером команды «Россия-25».
2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».