Ротенберг заявил, что продолжит тренерскую карьеру

— Я обязательно буду работать тренером, — отметил Ротенберг. — Что касается «Витязя», не только я, но и многие стараются ему помочь. Но я не могу комментировать все вбросы, которые касаются моего имени. Сейчас я сосредоточен на проекте «Красная машина», остаюсь тренером команды «Россия-25».