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Ротенберг заявил, что продолжит тренерскую карьеру

Роман Ротенберг во время мероприятии школы «Красная Машина — Юниор» сказал, что планирует продолжить тренерскую карьеру.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

— Я обязательно буду работать тренером, — отметил Ротенберг. — Что касается «Витязя», не только я, но и многие стараются ему помочь. Но я не могу комментировать все вбросы, которые касаются моего имени. Сейчас я сосредоточен на проекте «Красная машина», остаюсь тренером команды «Россия-25».

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в нижегородском «Торпедо».