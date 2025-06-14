Ротенберг рассказал о реакции на увольнение из СКА: «По-человечески, это не очень приятно»

Напомним, петербургский клуб объявил об отставке Ротенберга 2 июня. Его сменил Игорь Ларионов.
— Стало ли для вас неожиданностью, что СКА отправил вас в отставку с поста главного тренера?
— Если вас завтра уволят, как вы будете к этому относиться? Наверное, это не очень приятно. Согласитесь, по‑человечески такая реакция. Мы все — люди. Но мы всегда должны воспринимать эти вещи как есть.
Я просто больше переживаю за тех ребят и за тех малышей, с которыми мы только начинали ту работу, которую хотели довести до определенного результата. Но есть руководство. Знаете, партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть». Тут иначе не скажешь, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».