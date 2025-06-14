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Ротенберг рассказал о реакции на увольнение из СКА: «По-человечески, это не очень приятно»

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей реакции на отставку.

Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Напомним, петербургский клуб объявил об отставке Ротенберга 2 июня. Его сменил Игорь Ларионов.

— Стало ли для вас неожиданностью, что СКА отправил вас в отставку с поста главного тренера?

— Если вас завтра уволят, как вы будете к этому относиться? Наверное, это не очень приятно. Согласитесь, по‑человечески такая реакция. Мы все — люди. Но мы всегда должны воспринимать эти вещи как есть.

Я просто больше переживаю за тех ребят и за тех малышей, с которыми мы только начинали ту работу, которую хотели довести до определенного результата. Но есть руководство. Знаете, партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть». Тут иначе не скажешь, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».