Генеральный директор «Трактора» заявил, что Бенуа Гру останется главным тренером команды

Хочу сказать, что в целом он задал высокую планку, высокие стандарты работы для всего тренерского штаба. Все они всегда ищут какие-то улучшения, усиления игры… Вот, к примеру, взять игру «Трактора» в первых периодах. Бывает, что не идёт игра, что-то не получается. В перерыве или по ходу матча Бенуа вносит коррективы, направляет, меняет сочетания звеньев. И такой поиск даёт результат и лично меня подкупает, — приводит слова Савина «Комсомольская правда».