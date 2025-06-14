Генеральный директор «Трактора» заявил, что Бенуа Гру останется главным тренером команды

— Канадец Бенуа Гру остаётся главным тренером «Трактора»?
— Да, Бенуа остаётся. Его ассистенты Борис Миронов и Юрий Кузьменков уходят в другие клубы. Мы рады, что у нас выросли достойные тренеры. Команду будем усиливать под те задачи, под тот функционал, что требует Бенуа Гру.
Хочу сказать, что в целом он задал высокую планку, высокие стандарты работы для всего тренерского штаба. Все они всегда ищут какие-то улучшения, усиления игры… Вот, к примеру, взять игру «Трактора» в первых периодах. Бывает, что не идёт игра, что-то не получается. В перерыве или по ходу матча Бенуа вносит коррективы, направляет, меняет сочетания звеньев. И такой поиск даёт результат и лично меня подкупает, — приводит слова Савина «Комсомольская правда».
Напомним, Бенуа Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина в свой первый год работы в клубе. В финальной серии плей-офф КХЛ челябинская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1−4.