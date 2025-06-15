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«Мы только в начале большого пути». Ротенберг — об отставке из СКА и своем будущем

Бывший главный тренер петербургского СКА и действующий тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что будет ждать предложений и работать с детьми.

Источник: Спорт-Экспресс

— Стала ли для вас отставка серьезным ударом?

— То, что нас не убивает, делает сильнее. Конечно, для меня, как и для любого человека, это неожиданно. Было много планов. Они были совместными с ребятами, с которыми я много лет работал. Мы хотели дальше двигаться вперед. Но решение руководства не обсуждается.

— Что по поводу вашего будущего? Вы хотите тренировать именно в КХЛ?

— Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений. Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне.

— Вы не думаете, что СКА сейчас рухнет вниз?

— Как главный тренер сборной «России 25» я должен думать обо всех хоккеистах. Не должен быть эгоистом. Нельзя думать только о себе, нужно думать еще и о команде. Желаю всем удачи. А я буду мониторить всех игроков. И к Кубку Первого канала у нас задача собрать сильнейшую команду. Мы два года подряд выигрывали и хотим сделать это снова, всегда быть на первом месте.

— Игорь Ларионов вам звонил?

— Я давно сотрудничаю с Игорем Николаевичем, не только когда он работал в ФХР, был помощником, потом главным тренером молодежной сборной. Я всегда обращаюсь к нашим легендам, советуюсь со всеми. Фамилии называть не хочу, но с большим уважением отношусь к каждому. На правах главного тренера клуба мне может позвонить любой клубный тренер, но я не думаю, что на этом стоит концентрироваться.

— Вы будете ходить на матчи СКА?

— Почему нет? Конечно. Буду ходить и на матчи, и на тренировки. Смотрю, как растут игроки, стараюсь развиваться сам. Новые упражнения я изучаю каждый день. Смотрю тренировки детских тренеров, тренеров КХЛ. Думаю, так делает каждый тренер, который хочет расти, стремится побеждать в будущем. У меня есть книжка с упражнениями, я постоянно туда добавляю новые.

— Давайте честно. 7-е место и вылет в первом раунде плей-офф — это не то, что СКА должен показывать в чемпионате.

— За 14 лет моей работы это худший результат. Но уровень конкуренции растет. У тренера всегда два критерия работы: это результат и развитие игроков. По результату я согласен. Для нас есть только первое место. Как главный тренер я в первый год выиграл Кубок Континента с большим преимуществом. Вышел в финал конференции, выиграл две бронзы подряд. По СКА в прошедшем сезоне у нас не получилось. По сборной было лучше — мы выиграли Кубок Первого канала, главный турнир для сборной.

Следующий фактор — развитие игроков. Мне звонят ребята, мы общаемся. Мне важна обратная связь. И когда мне говорят хоккеисты других клубов, что мы взяли на вооружение те вещи, которые были в сборной, и они дают результат, для меня это самое главное. Понятно, что каждый тренер всегда стремится к кубкам, но есть еще этот момент, когда игроки хотят биться за тренера, от них идет обратная связь. Это для меня тоже очень важно.