Кто заменит Никитина в «Локомотиве»? Похоже, всё идёт к назначению иностранца

Накануне теперь уже бывший главный тренер «Локомотива» очень трогательно попрощался с болельщиками ярославской команды, а также принёс извинения президенту клуба Юрию Яковлеву. Босс железнодорожников — человек непростой, следующий определённым жизненным принципам, поэтому далеко не факт, что он эти извинения принял. Однако программу-минимум, как говорят в таких случаях, Никитин выполнил. Напомним, Игорь Валерьевич забрал с собой в ЦСКА Юшкевича, Курьянова, Давыдова и Пирожкова, поэтому тренерский штаб чемпионов КХЛ опустел практически полностью. Да, можно сделать выбор в пользу Дмитрия Красоткина или, скажем, Антона Бута, но есть ли уверенность, что оба этих тренера справятся с такой ответственностью и нагрузкой? Сомнительно.
В этой связи напрашивалось возращение в Ярославль ныне свободного специалиста Ильи Воробьёва, однако и здесь, по моей информации, сыграл роль трудный характер Яковлева. Президент клуба до сих пор держит в себе обиду на давний уход Ильи Петровича из системы ярославцев в магнитогорский «Металлург». Удивительно, но это так. При этом Воробьёв уходил без каких-то скандалов, вырос в сильного тренера-чемпиона и уж точно мог помочь железнодорожникам в их нынешнем положении. Всё-таки в первую очередь нужно смотреть на профессиональные качества и заслуги человека, а не ворошить прошлое.
Но в «Локомотиве» решили пойти другим путём. Менеджмент клуба активно шерстит рынок иностранных тренеров, которых в Ярославле уже было немало. Вуйтек, Шуплер, Хейккиля, Гарднер, Суйканен, Роу, Кинг, Симпсон, Мактавиш, — какие только фамилии не приходят на ум. При этом далеко не все внесли в игру команды что-то экстраординарное, за что без раздумий отправлялись в отставку всё тем же Яковлевым. Это к вопросу о том, что никто с тренерами в «Локомотиве» особо не церемонился, зато теперь наиболее радикально настроенные болельщики обвиняют Никитина, сделавшего свой выбор, едва ли не во всех смертных грехах.
Сейчас, согласно информации от нескольких источников, наиболее вероятным вариантом для «Локомотива» рассматривается Тодд Рирден. Тот самый американец, успевший поработать главным тренером у Александра Овечкина в «Вашингтоне», а также всерьёз рассматривавшийся «Авангардом». Однако до Омска Рирден так и не доехал (во многом из-за определённых семейных проблем), в результате чего «ястребы» назначили Ги Буше и вряд ли прогадали.
Довелось прочитать в интернете и про якобы возможное подписание контракта с Патриком Фишером, который тоже находится в шорт-листе «Локомотива». Но, если честно, верится в подобный вариант с трудом. Фишер долгие годы работает главным тренером сборной Швейцарии, где востребован, любим и уважаем. Все мы видим, как прогрессирует на мировой арене швейцарская национальная команда, а уходить в преддверии Олимпиады из родной сборной Патрик практически наверняка не планирует. Да и на клубном уровне он не работал почти 10 лет. И вот теперь просто так всё бросать и срываться в Россию? Крайне сомнительная авантюра.
Вот и получается, что в следующем сезоне нас с большой долей вероятности ждёт третий тренер-североамериканец в КХЛ. Вслед за «Авангардом» (Ги Буше) и «Трактором» (Бенуа Гру), по заокеанскому пути, по всей видимости, пойдут и в «Локомотиве». Большой вопрос, приведёт ли этот путь к успеху, однако команду после себя Никитин оставил более чем достойную. А уж найдёт или нет к ней подход новый рулевой ярославцев — совсем другой вопрос.