Кто заменит Никитина в «Локомотиве»? Похоже, всё идёт к назначению иностранца

Но в «Локомотиве» решили пойти другим путём. Менеджмент клуба активно шерстит рынок иностранных тренеров, которых в Ярославле уже было немало. Вуйтек, Шуплер, Хейккиля, Гарднер, Суйканен, Роу, Кинг, Симпсон, Мактавиш, — какие только фамилии не приходят на ум. При этом далеко не все внесли в игру команды что-то экстраординарное, за что без раздумий отправлялись в отставку всё тем же Яковлевым. Это к вопросу о том, что никто с тренерами в «Локомотиве» особо не церемонился, зато теперь наиболее радикально настроенные болельщики обвиняют Никитина, сделавшего свой выбор, едва ли не во всех смертных грехах.