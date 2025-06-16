«Нужно сделать шаг назад, чтобы потом — два вперед»

Следующий фактор — развитие игроков. Мне звонят ребята, мы общаемся. Мне важна обратная связь. И когда мне говорят хоккеисты других клубов, что мы взяли на вооружение те вещи, которые были в сборной, и они дают результат, для меня это самое главное. Понятно, что каждый тренер всегда стремится к кубкам, но есть еще этот момент, когда игроки хотят биться за тренера, от них идет обратная связь. Это для меня тоже очень важно.