Минское «Динамо» обменяло права на нападающего Арсения Ковгореню в «Адмирал».

В прошлом сезоне 20-летний нападающий выступал за минскую «Юность», куда был командирован из минского «Динамо». В составе «Юности» Арсений стал чемпионом белорусской Экстралиги, провёл 25 матчей, заработал 19 (12+7) очков. Кроме этого, он успел дебютировать в КХЛ, сыграв за «зубров» пять матчей. Годом ранее Ковгореня был признан лучшим молодым игроком Экстралиги, заработав 31 (19+12) очко в 50 матчах чемпионата.