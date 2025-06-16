«Лада» представила тренерский штаб на сезон-2025/2026

Главный тренер — Борис Миронов;
Тренеры защитников — Павел Зубов, Никита Щитов;
Тренеры нападающих — Максим Смельницкий, Константин Богдановский;
Тренеры вратарей — Алексей Семенов, Антон Зеленов;
Тренеры по ОФП — Нормундс Силиньш, Сергей Медведев.
В прошлом сезоне 53-летний Миронов входил в штаб челябинского «Трактора» и стал серебряным призёром КХЛ.
По итогам прошлого регулярного чемпионата сезона-2024/2025 тольяттинская «Лада» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции КХЛ.