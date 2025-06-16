Классон присоединился к московскому «Динамо»

В составе армейцев Классон стал победителем Кубка Гагарина в 2023 году. Всего за три сезона в столичном клубе на счету защитника 226 игр и 46 набранных очков (8 шайб + 38 передач) при показателе полезности «+19». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Девилз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего в североамериканской лиге защитник принял участие в 170 матчах, набрав 28 (7+21) очков.