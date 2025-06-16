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Классон присоединился к московскому «Динамо»

Шведский защитник Классон присоединился к московскому «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шведский защитник Фредрик Классон, ранее выступавший за ЦСКА, присоединился к московскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», сообщает Telegram-канал «бело-голубых».

В июне швед покинул армейскую команду, за которую выступал с 2022 года, по истечении срока действия контракта. Сообщается, что односторонний контракт защитника с «бело-голубыми» рассчитан до конца сезона-2025/26.

В составе армейцев Классон стал победителем Кубка Гагарина в 2023 году. Всего за три сезона в столичном клубе на счету защитника 226 игр и 46 набранных очков (8 шайб + 38 передач) при показателе полезности «+19». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Девилз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего в североамериканской лиге защитник принял участие в 170 матчах, набрав 28 (7+21) очков.