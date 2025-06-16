Зак Фукале рассказал, почему выбрал минское «Динамо» для продолжения карьеры

— У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее. Буду показывать свою игру и делать всё, чтобы помогать команде побеждать. Я уже очень серьёзно начал готовиться к предстоящему сезону. Сделаю всё, чтобы улучшить эту команду и получить шанс побороться за Кубок Гагарина. Считаю, что мой переход — часть решения помочь команде побеждать в будущем, — цитирует Фукале hockey.by.