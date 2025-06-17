«Динамо» потратило 80 миллионов на канадского снайпера и надежного шведа. Как теперь уместить под потолком Гусева и Комтуа?

В теории этих денег должно с лихвой хватить на продление счастливого обладателя американской грин-карты Никиты Гусева, который сейчас проводит отпуск в США и не спешит делиться новостями о своем будущем. «Динамо» сможет удовлетворить его финансовый аппетит, даже если он запросит оклад на уровне Джошуа Ливо и Владимира Ткачева. Однако тогда бело-голубые не смогут рассчитывать на другие более-менее громкие приобретения. А главное — в таком случае клуб может лишиться возможности сохранить Максима Комтуа, который до сих пор ждет предложения от клубов НХЛ.