«Динамо» потратило 80 миллионов на канадского снайпера и надежного шведа. Как теперь уместить под потолком Гусева и Комтуа?

Увидеть в своих рядах Девина Броссо московское «Динамо» хотело еще в бытность работы в клубе Алексея Сопина. Канадец — добротный нападающий с неплохим броском. Не звезда, но обладает качествами, которые ценят тренеры и менеджеры. «Динамо» подписало с ним контракт сроком на год, Броссо заработает 40 миллионов рублей. Всегда остается вопрос, как проявит себя легионер в клубе с большими задачами. Но Броссо будет с кем играть в новой команде. Скорее всего, во втором звене.
Логика Фредрика Классона «Динамо» тоже предельно понятна. Швед, действующий в простой и надежной манере, обладает важным кубковым опытом, а также должен помочь закрепиться в третьей паре кому-то из молодых защитников команды — Шараканову, Кудашову-младшему (хотя есть вариант с арендой), Паталахе, Лиъматову. Бело-голубые выиграли конкуренцию за бывшего армейца у «Спартака». Классон заработает 40 миллионов рублей и еще может рассчитывать на приличный бонус.
На данный момент под потолком зарплат у «Динамо» формально свободно всего лишь 50 миллионов. Вот только в реальности нужно помнить о том, что бело-голубые могут в ближайшее время обменять сдавшего в прошлом сезоне защитника Бреннана Менелла, а также Дмитрия Рашевского, который не горит желанием оставаться в команде Алексея Кудашова.
К последнему сейчас проявляет интерес не только «Металлург», готовый заплатить приличную компенсацию, но и все тот же «Авангард», не сумевший получить форварда через офершит. Причем омичи ради перехода Рашевского вполне готовы отстегнуть «Динамо» желаемые 110 миллионов рублей. Впрочем, далеко не факт, что в конечном счете проспект «Виннипега» останется в России, — этим летом он вполне может разыграть карту с отъездом за океан.
Каким бы способом Рашевский ни покинул столицу, благодаря его уходу у «Динамо» в платежке может освободиться еще 55 миллионов рублей. А если новый спортивный директор москвичей Рафик Якубов пристроит в другой клуб и захандрившего Менелла, то на дальнейшие шаги у него появится общее пространство размером 160 миллионов рублей.
В теории этих денег должно с лихвой хватить на продление счастливого обладателя американской грин-карты Никиты Гусева, который сейчас проводит отпуск в США и не спешит делиться новостями о своем будущем. «Динамо» сможет удовлетворить его финансовый аппетит, даже если он запросит оклад на уровне Джошуа Ливо и Владимира Ткачева. Однако тогда бело-голубые не смогут рассчитывать на другие более-менее громкие приобретения. А главное — в таком случае клуб может лишиться возможности сохранить Максима Комтуа, который до сих пор ждет предложения от клубов НХЛ.
К счастью для болельщиков москвичей, переживать за то, что дорогостоящее подписание Гусева и возможная потеря Комтуа могут серьезно ударить по глубине в атаке, не стоит. Прямо сейчас состав команды Кудашова сформирован уже на 85 процентов. Поэтому при таком раскладе ей вполне будет достаточно нескольких не самых ярких, но точечных приобретений.
Иван Богун, Михаил Зислис