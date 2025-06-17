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Воспитанник «Спартака» Хохлачев стал хоккеистом «Лады»

Хоккеист Хохлачев подписал контракт с «Ладой».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Нападающий Александр Хохлачев подписал контракт с тольяттинской «Ладой», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Одностороннее соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Хохлачев является воспитанником московского «Спартака», также в КХЛ он выступал за петербургский СКА, омский «Авангард», хабаровский «Амур» и «Сочи». Всего в лиге он провел 565 матчей, набрал 323 очка (126 голов + 197 передач) и дважды выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Хохлачев отметился девятью играми за «Бостон Брюинз». В составе сборной России он выиграл серебро и бронзу молодежных чемпионатов мира.