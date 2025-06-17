Воспитанник «Спартака» Хохлачев стал хоккеистом «Лады»

Хохлачев является воспитанником московского «Спартака», также в КХЛ он выступал за петербургский СКА, омский «Авангард», хабаровский «Амур» и «Сочи». Всего в лиге он провел 565 матчей, набрал 323 очка (126 голов + 197 передач) и дважды выиграл Кубок Гагарина. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Хохлачев отметился девятью играми за «Бостон Брюинз». В составе сборной России он выиграл серебро и бронзу молодежных чемпионатов мира.