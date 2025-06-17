Зарплата — 160 миллионов: лучшего тренера России дерзко выкупили у чемпиона

Московский ЦСКА объявил о назначении Игоря Никитина на пост главного тренера. Совсем недавно он получал поздравления с победой в номинации «Лучший тренер» по итогам золотого для «Локомотива» сезона КХЛ, а уже сегодня именитый специалист официально перебрался в столицу и занял аналогичную должность в армейском клубе. На ближайшие пять лет.
В хоккейных кругах об этом было известно еще пару недель назад. Первые слухи просочились в СМИ в самый разгар финала Кубка Гагарина-2025. Ни в армейском клубе, ни в «Локомотиве» эту информацию никак не комментировали. Кроме того, президент «красно-синих» Игорь Есмантович в ходе пресс-конференции, посвященной итогам сезона для его команды, заявил, что после расторжения контрактов с Ильей Воробьевым и его помощниками ЦСКА до конца розыгрыша КХЛ не ведет переговоров ни с одним из кандидатов на вакантную должность.
Уже после исторического чемпионства «Локомотива» Игорь Никитин ушел от ответа на вопросы как о будущем в ярославском клубе, так и о переезде в столицу. Что во время праздника на льду «Арены 2000», что в ходе церемонии закрытия сезона в Барвихе Игорь Валерьевич отказался говорить четкое «да» или «нет», когда его спросили, возглавит ли он армейский клуб. На фоне усиливающейся волны слухов и факта имеющегося у специалиста действующего контракта с «Локо», срок которого был рассчитан до конца сезона-2026/27, подобное поведение тренера выглядело удивительным. Но впоследствии с каждым днем было все очевиднее, что уход Никитина из клуба в стан «красно-синих» — вопрос решенный.
Однажды ЦСКА выгнал Никитина. Теперь одумались?
У московского клуба и Игоря Валерьевича имеется большая, но особенная история отношений. В структуре «красно-синих» Никитин работал с 2014 по 2021 годы. Первое время специалист был помощником Дмитрия Квартальнова, а в 2017-м занял роль главного рулевого армейцев. Под его руководством ЦСКА в трех сезонах из четырех дошел до финала Кубка Гагарина (исключительным стал сезон-2019/20, который был приостановлен и не доигран из-за коронавирусной пандемии), а в 2019 году оформил исторический триумф, выиграв и Кубок континента, и первый в истории клуба Кубок Гагарина.
В финальной серии сезона-2020/21 армейцы проиграли омскому «Авангарду» (2−4). Это поражение руководители ЦСКА Никитину не простили: летом специалист был уволен, а на его место сенсационно был назначен Сергей Федоров, до тех пор не имевший опыта работы тренером.
«Никакого конфликта с Никитиным нет. Главная причина — результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», — комментировал для РИА Новости данное решение Игорь Есмантович.
Однако впоследствии что в словах президента ЦСКА, что в высказываниях других представителей руководства клуба и его ближайшего окружения то и дело звучали следующие тезисы:
- «команде Никитина не хватало агрессии в атаке и качественной игры спецбригад»;
- «хоккей Никитина — чересчур прагматичный и системный, он не подходит для традиций ЦСКА»;
- «армейцам необходим новый импульс»;
- «Для ЦСКА нет другого места, кроме первого».
Последний тезис, к слову, стоил места работы в ЦСКА не только Никитину. После первых же неудач в плей-офф пост главного тренера «красно-синих» пришлось покинуть и Сергею Федорову, и Илье Воробьеву. Второго шанса и права на ошибку боссы армейского клуба не дают, это уже давно является их фирменной фишкой, которая далеко не факт что играет им же на пользу.
Во времена, когда ЦСКА Федорова обыгрывал «Локомотив» Никитина, тот же Игорь Есмантович не скрывал особой радости. В высказываниях в отношении тогда экс-наставника «красно-синих» он был политкорректен, но мимика зачастую говорит больше любых слов. Впрочем, и судьба в итоге распорядилась по-своему. Никитин за несколько лет работы в «Локомотиве» сделал из ярославской команды настоящую машину, которой не оказалось равных во всей КХЛ. Пока ЦСКА боролся с тем, чтобы не опуститься на уровень середняка лиги, «железнодорожники» достигли стадии доминирования над всеми соперниками и своим стилем (пусть и не нашедшего поддержки у части хоккейного сообщества) сделал неизбежным триумф в Кубке Гагарина.
Успехи Никитина как в плане результатов, так и создания рабочего механизма для достижения самых высоких целей, видимо, убедили руководство ЦСКА развернуться на 180 градусов и вернуться к сотрудничеству с именитым специалистом. Нынешняя власть армейского клуба на подобный шаг решилась впервые за время своего правления. Это говорит о многом, хотя и сложно с уверенностью сказать, что, уволив Никитина в июле 2021-го, «красно-синие» допустили грубую ошибку, ведь в следующие два сезона-то они выиграли два Кубка Гагарина. Но важно отметить, что у боссов ЦСКА появилось уважение к тренеру и его труду. Другой момент: дадут ли руководители клуба Никитину больше одного сезона на достижение цели?
Символично, кстати, что приз лучшему тренеру Никитину со словами «знакомая номинация» вручил именно Сергей Федоров.
Никитин поступил некрасиво?
В истории с уходом Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА необходимо отметить и фигуру самого тренера. Не секрет, что Игорь Валерьевич — специалист с большими амбициями. Так было всегда, об этом говорят его достижения в тренерской роли в КХЛ. Переезд Никитина из Ярославля в Москву связан в том числе с его амбициями, реализовать которые в армейском клубе будет явно сподручнее. Дело даже не столько в предложенных тренеру условиях «красно-синих», от которых невозможно отказаться (по данным «БИЗНЕС Online», он его зарплата увеличилась с 85 до 160 миллионов рублей в год), и возможностях клуба, сколько в престиже.
ЦСКА как хоккейная организация всегда будет оцениваться выше других сообществ. Даже в смутные времена. В «Локомотиве» это явно понимают и оспаривать данный факт не собираются. Но в ярославском клубе сейчас испытывают как минимум разочарование поведением Никитина, ведь его уход в другую команду — инициатива и самого специалиста. Вряд ли будет ошибочным утверждением, что руководство «железнодорожников» резко изменило свое отношение к именитому тренеру и затаило на него обиду. Это читается по официальному пресс-релизу: формулировки «Никитин покинул “Локомотив” и “Никитин оставил пост главного тренера”, а также отсутствие слов благодарности за работу и трофеи говорят о многом.
Неужели всего за один миг Игорь Валерьевич для Ярославля превратился из героя в предателя?
«Локомотив» ждет перестройка?
Нетрудно представить, какой шок испытали в Ярославле. Еще недавно весь город стоял на ушах и радовался долгожданной победе, с превеликим удовольствием смакуя чемпионское похмелье.
Но все счастье очень быстро было перекрыто огорчением. С одной стороны, клубу удалось сохранить чемпионский костяк. Подписание новых контрактов с творцами исторического триумфа вроде Александра Радулова, Рушана Рафикова, Байрона Фрэза, Максима Березкина, Никиты Черепанова и Дениса Алексеева — это огромной успех на фоне последних новостей.
С другой же стороны, потеря тренерского штаба может оказаться ощутимее. Готовая модель клуба и отлаженные шестеренки в его большом механизме позволили бы «железнодорожникам» сохранить за собой статус одного из лидеров КХЛ и продолжить борьбу за новые трофеи. Лишившись же рулевого и его ассистентов, ярославцы оказались на грани перестройки, которую не планировали осуществлять. Теперь клубу нужен новый тренер, а это значит, что ближайшие год-два команда рискует оказаться в зоне турбулентности и на некоторое время забыть о чемпионских амбициях.
Неожиданный уход Никитина из «Локомотива» совершенно точно стал для руководителей клуба серьезной головной болью. Не только из-за потери ценного и мощного специалиста, но и поиска замены для него. Свободных тренеров на рынке не так много, но они есть. Интересно, что в хоккейных кругах говорят о заинтересованности «Локомотива» в услугах иностранных специалистов, несмотря на то, что ярославцы имеют печальный опыт сотрудничества с тренерами из-за рубежа. Вопрос только в том, насколько они подходят под философию клуба и равноценной ли заменой будет их приход на место штаба Никитина. Ясно лишь то, что теперь «железнодорожников» ждет новая эра.