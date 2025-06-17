Зарплата — 160 миллионов: лучшего тренера России дерзко выкупили у чемпиона

В истории с уходом Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА необходимо отметить и фигуру самого тренера. Не секрет, что Игорь Валерьевич — специалист с большими амбициями. Так было всегда, об этом говорят его достижения в тренерской роли в КХЛ. Переезд Никитина из Ярославля в Москву связан в том числе с его амбициями, реализовать которые в армейском клубе будет явно сподручнее. Дело даже не столько в предложенных тренеру условиях «красно-синих», от которых невозможно отказаться (по данным «БИЗНЕС Online», он его зарплата увеличилась с 85 до 160 миллионов рублей в год), и возможностях клуба, сколько в престиже.