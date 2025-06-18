Губерниев назвал причину ухода выигравшего Кубок Гагарина тренера в ЦСКА

«Игорь Никитин сказал мне в интервью, что он устал, хочет отдохнуть и побыть рядом с семьей. Но его усталость сняло как рукой, когда ему насыпали злато. Деньги обладают таким ресурсом. Не осуждаю Никитина, а наоборот, понимаю», — заявил Губерниев.