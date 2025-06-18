Роман Ротенберг: с детства всегда болел за СКА и отдал всё, что мог, ради клуба

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают. 14 лет я отработал в Санкт-Петербурге, в СКА, с детства всегда болел за СКА. Отдал всё, что мог, ради клуба. До слёз, когда детишки подходят, и все с таким уважением, поэтому низкий поклон всем болельщикам в Санкт-Петербурге», — цитирует Ротенберга ТАСС.