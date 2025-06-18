Роман Ротенберг стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира ПМЭФ

Две шайбы в составе «Бизнеса» забросил первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг. Экс-тренер СКА в итоге стал лучшим бомбардиром турнира: на его счету пять голов за два матча.